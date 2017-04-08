Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 19° 10 Апр 13° 11 Апр 16°

Дальнее зарубежье 08.04.2017 14:20

США, нанеся удар по Сирии, обрадовали террористов - президент Ирана

США вызвали восторг у находящихся в Сирии террористов, нанеся ракетный удар по сирийской авиабазе, заявил в субботу президент Ирака Хасан Рухани.

"Этот человек, который сейчас руководит Америкой, заявлял, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня террористы в Сирии празднуют совершенную США атаку", - сказал он во время выступления, показанного в эфире иранского телевидения.

"Зачем вы напали на сирийскую армию, которая воюет с террористами? Какой закон, какая организация разрешили вам запустить ракеты по независимой стране?" - добавил Х.Рухани.

По его мнению, следует создать независимую комиссию для расследования предполагаемого случая применения химоружия ранее в апреле в Сирии, причем эта комиссия должна состоять из представителей "беспристрастных стран".

"Согласно данным ООН, у сирийского руководства нет химического оружия", - подчеркнул Х.Рухани.

Ранее на этой неделе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В американской администрации пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на применение химоружие в провинции Идлиб, в котором США обвиняют Дамаск. В свою очередь, сирийские власти заверяют, что никогда не использовали химическое оружие на своей территории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ


Похожие новости


Трамп по-прежнему считает соглашение по иранскому атому ужасным и обещает заняться решением этой проблемы Президент Ирана Рухани прибыл в Москву, в понедельник намечена его встреча с Медведевым Официальный визит Рухани в Москву состоится 28 марта - Песков Тегеран рассчитывает подписать в рамках визита Рухани в Москву более 10 документов - посол Ирана в РФ Президент Алиев поблагодарил Иран за позицию по нагорно-карабахскому конфликту Азербайджано-иранские отношения достигли самого высокого уровня – Ильхам Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]