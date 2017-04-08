США, нанеся удар по Сирии, обрадовали террористов - президент Ирана

США вызвали восторг у находящихся в Сирии террористов, нанеся ракетный удар по сирийской авиабазе, заявил в субботу президент Ирака Хасан Рухани.

"Этот человек, который сейчас руководит Америкой, заявлял, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня террористы в Сирии празднуют совершенную США атаку", - сказал он во время выступления, показанного в эфире иранского телевидения.

"Зачем вы напали на сирийскую армию, которая воюет с террористами? Какой закон, какая организация разрешили вам запустить ракеты по независимой стране?" - добавил Х.Рухани.

По его мнению, следует создать независимую комиссию для расследования предполагаемого случая применения химоружия ранее в апреле в Сирии, причем эта комиссия должна состоять из представителей "беспристрастных стран".

"Согласно данным ООН, у сирийского руководства нет химического оружия", - подчеркнул Х.Рухани.

Ранее на этой неделе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В американской администрации пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на применение химоружие в провинции Идлиб, в котором США обвиняют Дамаск. В свою очередь, сирийские власти заверяют, что никогда не использовали химическое оружие на своей территории.