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Регион 11.04.2017 19:01

Грузия готова расширить свое участие в учениях ВМС стран НАТО в рамках программы безопасности Черного моря - глава Минобороны

Грузинская сторона предложила НАТО расширить свое участие в военно-морских учениях стран альянса, готова к большему присутствию военных кораблей альянса в регионе в рамках программы безопасности Черного моря, заявил во вторник на слушаниях в парламентском комитете по обороне и национальной безопасности министр обороны Грузии Леван Изория.

"В рамках программы НАТО по безопасности Черного моря мы предложили большее участие грузинской стороны в военно-морских учениях НАТО и получили положительный ответ. К примеру, Франция готова увеличить количество военных судов в Черном море с периодическим их заходом в наши территориальные воды и проведением совместных учений. Такое же желание высказала и Канада. Готовы к большему присутствию в Черном море и США", - сказал министр.

Он также заявил, что для Грузии участие в программе безопасности Черного моря особено важен наземный компонент.

"Мы предложили использовать имеющийся у нас центр подготовки НАТО в рамках программы безопасности Черного моря. В будущем мы можем предложить для подготовки военнослужащих НАТО и еще один создаваемый у нас с помощью США военный центр", - сказал Л.Изория.

"Мы также предложили в рамках программы по безопасности Черного моря направить в создаваемый штаб многонациональной бригады в Румынии двух грузинских офицеров для координации", - сказал министр.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЧЕРНОМОРЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]