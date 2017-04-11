Лукашенко советует Штатам ограничить аппетиты и заниматься прежде всего проблемами североамериканского континента

Государствам непозволительно решать внутренние проблемы за счет агрессивной внешней политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя недавние ракетные удары США по сирийской авиабазе.

"Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики - это не тот путь", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводят во вторник госСМИ.

"Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они - в Северной Америке прежде всего", - считает президент Белоруссии.

Вместе с тем глава государства предложил взглянуть на данную проблему шире. Дональд Трамп был избран народом президентом США, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему, сказал А.Лукашенко. В этих условиях, продолжил он, американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают.

"Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают - и проигрывавшие, и некоторые богатые", - сказал А.Лукашенко. И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку, отметил президент.

С другой стороны, продолжил А.Лукашенко, есть факты газовой атаки на мирных граждан в Сирии, если они правдивы. Хотя информация о данном происшествии весьма противоречивая, оно стало формальной причиной ракетных ударов США, сказал президент Белоруссии.

В данной связи глава белорусского государства подчеркнул, что прежде чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации.

Он привел в пример внешнюю политику Китая, который, обладая современным вооружением, не ввязывается в международные конфликты, работает над развитием своей экономики и сегодня является мировым лидером по многим позициям.

Что касается противостояния России и Америки, А.Лукашенко считает, что эти две ядерные державы не дойдут до открытого столкновения. В противном случае мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием, полагает он.

"Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было", - заметил президент Белоруссии.

По его мнению, лидеры ведущих стран должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в каком мире хотят жить люди, и принять соответствующие решения.