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СНГ 11.04.2017 19:44

Белоруссия в такое непростое время не может себе позволить 350 тыс. неработающих тунеядцев - Лукашенко

Белоруссия не может себе позволить 350 тыс. неработающих тунеядцев, заявил глава государства Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область во вторник.

"Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя - "тунеядцев", ничего не делают. Это разве нормально?" - приводит слова А.Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, среди этих людей - большое количество потенциальных правонарушителей, которые готовы пойти на преступления, чтобы добыть средства на проживание.

А.Лукашенко заявил, что не против критики, однако прежде гражданам надо подумать о будущем страны.

"Критиковать - критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что средняя зарплата в $500 - это минимум, который должно обеспечить государство.

"Br1 тыс. - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать - и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить", - сказал президент.

Также он пообещал решить вопрос необоснованного завышения цен. "В правительстве уже начали шевелиться. Рыночники там появились: отпустили цены на все, что попало, и получили их рост", - констатировал глава государства.

Декретом президента Беларуси "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора. Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие декрета вызвало протесты населения. 9 марта президент Беларуси поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.

15 марта Конституционный суд Беларуси заявил, что декрет № 3 не противоречит Конституции.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУНЕЯДЦЫ


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