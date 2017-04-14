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Регион 14.04.2017 15:57

Рухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы в Иране - ТВ

Президент Ирана Хасан Рухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы, передает в пятницу телеканал "Пресс-ТВ".

Отмечается, что для этой процедуры Х.Рухани прибыл в штаб-квартиру МВД Ирана.

Ранее сообщалось, что уже более 120 человек зарегистрировались в качестве потенциальных кандидатов на пост президента, выборы которого должны пройти 19 мая.

Эти президентские выборы станут 12-ми по счету в Иране, отмечает телеканал.

Среди желающих побороться за президентский пост - шесть женщин.

Старшему по возрасту среди подавших заявку - 79 лет, а самому молодому - 18 лет.

Документы для регистрации подали, в частности, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший вице-президент Хамид Реза Бакаи, занимавший свою должность при М.Ахмадинежаде.

Потенциальные кандидаты могут зарегистрироваться до 15 апреля включительно. Затем их участие в выборах должно быть одобрено Советом стражей конституции Ирана. Окончательный список кандидатов, как ожидается, будет объявлен 26 - 27 апреля.

Предвыборная кампания должна стартовать 28 апреля и завершиться 17 мая.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ЗАЯВКА


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