Рухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы в Иране - ТВ

Президент Ирана Хасан Рухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы, передает в пятницу телеканал "Пресс-ТВ".
Отмечается, что для этой процедуры Х.Рухани прибыл в штаб-квартиру МВД Ирана.
Ранее сообщалось, что уже более 120 человек зарегистрировались в качестве потенциальных кандидатов на пост президента, выборы которого должны пройти 19 мая.
Эти президентские выборы станут 12-ми по счету в Иране, отмечает телеканал.
Среди желающих побороться за президентский пост - шесть женщин.
Старшему по возрасту среди подавших заявку - 79 лет, а самому молодому - 18 лет.
Документы для регистрации подали, в частности, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший вице-президент Хамид Реза Бакаи, занимавший свою должность при М.Ахмадинежаде.
Потенциальные кандидаты могут зарегистрироваться до 15 апреля включительно. Затем их участие в выборах должно быть одобрено Советом стражей конституции Ирана. Окончательный список кандидатов, как ожидается, будет объявлен 26 - 27 апреля.
Предвыборная кампания должна стартовать 28 апреля и завершиться 17 мая.
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