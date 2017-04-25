Нефть стабилизировалась во вторник, Brent торгуется у $51,7 за баррель

Цены на нефть стабилизировались во вторник после снижения по итогам предыдущих шести сессий.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 поднялась на $0,07 (0,14%) - до $51,67 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $49,26 за баррель.

За последние 6 сессий котировки снизились более чем на 7%.

Инвесторы ожидают данных о запасах в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. По оценкам аналитиков S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Также рынок ждет сигналов от нефтедобывающих стран о готовности продлить истекающее в июне соглашение о добыче. По мнению экспертов, странам ОПЕК и их партнерам не удалось добиться сокращения общемировых запасов топлива до среднего уровня за последние 5 лет, и если соглашение не будет продлено, цены на нефть могут вновь опуститься.

По словам главы консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки полагает, что запасы в мире снизятся, если ОПЕК будет соблюдать договоренности об ограничении добычи не только до конца 2017 года, но и на протяжении первого полугодия 2018 года.