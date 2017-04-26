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Внешняя политика 26.04.2017 19:57

Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники - Минобороны

Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники, отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Согласно соглашению о военно-техническом сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и РФ, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения», - говорится в сообщении.

При этом Минобороны не сообщает, какие именно виды российского оружия и техники доставлены в Азербайджан.

«Новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая в Баку с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части. В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений ВС Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.

«Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники», - сказано в сообщении.

Минобороны распространило видеокадры доставки очередной партии российского оружия, которые доступны по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=0uBHaWo3IPs

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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