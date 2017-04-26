Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники - Минобороны

Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники, отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
«Согласно соглашению о военно-техническом сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и РФ, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения», - говорится в сообщении.
При этом Минобороны не сообщает, какие именно виды российского оружия и техники доставлены в Азербайджан.
«Новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая в Баку с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части. В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений ВС Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению», - отмечается в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.
«Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники», - сказано в сообщении.
Минобороны распространило видеокадры доставки очередной партии российского оружия, которые доступны по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=0uBHaWo3IPs
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