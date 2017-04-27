Военные специалисты Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества по химической, биологической и радиологической защите

Военные специалисты Азербайджана и России по химической, биологической и радиологической защите провели обсуждения по вопросам сотрудничества в этом направлении, отмечает азербайджанское оборонное ведомство.
"Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны РФ, в Баку в Военной Академии Вооруженных Сил состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите", - отмечает Минобороны.
В ходе рабочей встречи обсуждался опыт, приобретенный военными структурами двух государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.
А.Азизов
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