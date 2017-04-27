Военные специалисты Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества по химической, биологической и радиологической защите

Военные специалисты Азербайджана и России по химической, биологической и радиологической защите провели обсуждения по вопросам сотрудничества в этом направлении, отмечает азербайджанское оборонное ведомство.

"Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны РФ, в Баку в Военной Академии Вооруженных Сил состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите", - отмечает Минобороны.

В ходе рабочей встречи обсуждался опыт, приобретенный военными структурами двух государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.

А.Азизов