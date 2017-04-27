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Внешняя политика 27.04.2017 11:02

Военные специалисты Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества по химической, биологической и радиологической защите

Военные специалисты Азербайджана и России по химической, биологической и радиологической защите провели обсуждения по вопросам сотрудничества в этом направлении, отмечает азербайджанское оборонное ведомство.

"Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны РФ, в Баку в Военной Академии Вооруженных Сил состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите", - отмечает Минобороны.

В ходе рабочей встречи обсуждался опыт, приобретенный военными структурами двух государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]