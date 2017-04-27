Азербайджано-российская AzRusTrans готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране – глава компании

Совместная азербайджано-российская компания «AzRusTrans» готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране, заявил генеральный директор компании Джавид Гулиев.
"У компании есть планы строительства зернового терминала на территории Ирана. Мы готовы инвестировать в строительство терминала и в данной момент по этому вопросу уже ведутся переговоры", - сказал Дж.Гулиев в интервью российскому изданию "Новые известия".
По его словам, строительство термина позволит беспрепятственно и единовременно хранить около 60 тыс. тонн зерновых. Тем самым сокращаются издержки перевозок примерно на 30-40%.
"К тому же повышается экспортный потенциал России. То есть российское зерно, по сравнению с другими странами, становится более конкурентоспособным за счет более удобной логистики. Всегда, когда зерно идет через порты, есть определенная ограниченность в перевалке. А также неопределенность в плане, и зависимость от природных условий. Это сокращает объем экспорта российского зерновых в Иран. Благодаря этому маршруту (по железной дороге из Азербайджана в Иран – ИФ-Аз), который скоро официально откроется, российское зерно откроет для себя новые рынки при этом: сокращаются сроки доставки, себестоимость доставки и так далее", - отметил он.
Дж.Гулиев добавил, что AzRusTrans начала перевозку пиломатериалов из России в Азербайджан. "Но, уже сегодня есть основания для того, чтобы говорить об объемах, которые будем везти и в Иран. У нас свой подвижной состав, привлеченный у азербайджанских железных дорог, абсолютно новые вагоны, поэтому мы даем преференции дополнительные и по территории России. Тем самым есть большой интерес со стороны грузоотправителей пиломатериалов из России, которые хотели бы с нашей помощью отправить его", - подчеркнул гендиректор.
AzRusTrans зарегистрирована в Баку 6 сентября 2016 года, уставный капитал компании равен 150 тыс. манатов. У ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) - 51% акций компании, остальное – у «Русагротранса». AzRusTrans планирует иметь парк в 2,5-3 тыс. зерновозов. AzRusTrans в своей деятельности будет ориентироваться на Иран, а также на восток Турции, где сосредоточено 25–30% всех турецких мукомольных предприятий: 1–1,5 млн тонн компания сможет поставлять в ближайшее время, а потенциал рынка Турции и Ирана огромен.
Зерновой терминал AzRusTrans сможет работать и как перевалочный пункт для крупнейшего порта Ирана Бандарабас, откуда российское зерно пойдет в Саудовскую Аравию, Дубай, Египет и др. Стоимость проекта оценивается в $20–30 млн.
А.Азизов
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