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Внешняя политика 27.04.2017 17:16

Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 28 апреля пройдут за закрытыми дверями

Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве 28 апреля.

"Конечно, сами переговоры пройдут за закрытыми дверями", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

При этом, по ее словам, о засекречивании этих переговоров речь не идет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]