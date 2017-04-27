Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 28 апреля пройдут за закрытыми дверями

Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве 28 апреля.

"Конечно, сами переговоры пройдут за закрытыми дверями", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

При этом, по ее словам, о засекречивании этих переговоров речь не идет.