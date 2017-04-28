Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана

Землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу в приграничных с Азербайджаном районах Ирана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).
Землетрясение в Иране было зафиксировано в 10:46:35 часов по бакинскому времени в пятницу. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км.
В эпицентре толчки ощущались силой 3,7 балла, в приграничных с Ираном районах Азербайджана – 3 балла.
Землетрясение не вызвало разрушений и повреждений.
Р.Бабаев
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