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Социум 28.04.2017 12:54

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана

Землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу в приграничных с Азербайджаном районах Ирана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение в Иране было зафиксировано в 10:46:35 часов по бакинскому времени в пятницу. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км.

В эпицентре толчки ощущались силой 3,7 балла, в приграничных с Ираном районах Азербайджана – 3 балла.

Землетрясение не вызвало разрушений и повреждений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]