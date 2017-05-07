Президент Ирана встретился с шахтерами и семьями погибших при взрыве в шахте

Президент Ирана Хасан Рухани встретился с шахтерами и семьями жертв взрыва и последующего обрушения на угольной шахте в иранской провинции Голестан, сообщает в воскресенье иранское информагентство "Мехр".

В ходе визита места трагедии Х.Рухани выразил соболезнования семьям погибших горняков, а также заявил о необходимости наказать виновных в происшествии. Он добавил, что их ожидает высшая мера наказания.

Также Х.Рухани распорядился о проведении расследования причин взрыва, а также о выплате компенсаций семьям погибших.

Между тем, западные СМИ сообщают, что визит президента вызвал бурный протест со стороны членов семей жертв взрыва и горняков. Они были недовольны не только проблемами с условиями безопасности работы в шахте, но и задержанием выплат заработной платы.

Ранее на этой неделе на угольной шахте в Иране произошел взрыв и обрушение, жертвами которого стали около 30 горняков. Еще девять человек до сих пор остаются под завалами, спасатели считают, что их шансы выжить очень малы.