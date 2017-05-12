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Внешняя политика 12.05.2017 16:11

В Баку отмечают наличие в России антиазербайджанских групп, пытающихся добиться аннулирования регистрации ВАК

Определенные антиазербайджанские группы в России пытаются оказать давление на суд для аннулирования регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), заявляют в Госкомитете по работе с диаспорой (ГРД) Азербайджана.

«Поступающие в последнее время информации дают основание говорить о том, что определенные антиазербайджанские группы в России проявляют особую активность для приостановления деятельности ВАК и интенсификации попыток оказать давление на суд для аннулирования регистрации конгресса, заседание которого назначено на 15 мая»,- говорится в заявлении ГРД.

В заявлении Госкомитета также выражается озабоченность деятельностью, направленной на подрыв азербайджано-российских отношений. «Госкомитет озабочен деятельностью ряда сил, целью которых является подрыв азербайджано-российских отношений, и еще раз заявляет, что верит в справедливый вердикт суда»,- говорится в заявлении.

ГРД напоминает, что ВАК был создан по инициативе экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и президента РФ Владимира Путина в 2001 году. За период своей деятельности Конгресс реализовал ряд проектов, направленных на интеграцию азербайджанцев в российское общество, укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, поощрение культурных ценностей и исторических традиций, связывающих народы двух стран.

«Организация (ВАК - ИФ), представляющая около 2 млн. человек, выступала сторонником межнационального примирения и взаимопонимания, вносила вклад в укрепление в стране религиозной и этнической толерантности», - говорится в заявлении.

Госкомитет отмечает, что ВАК и его члены "никогда не предпринимали шагов, противоречащих законам и национальным интересам России, старались с самоотверженностью охранять и защищать интересы РФ».

«Несмотря на это, настойчивые попытки ряда сил для приостановления деятельности ВАК вызывают сомнения в их службе общим интересам России, повышают предположения о правдоподобности их связей с армянской диаспорой, а также могут нарушить веру азербайджанской общины в национальную политику РФ»,- отмечается в заявлении.

«Подобные инициативы, вместе с тем, полностью противоречат сути и принципам национальной и этнической политики России»,- говорится в документе.

ГРД выражает надежду, что суд учтет обеспокоенность Госкомитета и примет справедливое, объективное и основанное не на политических мотивах решение.

Как сообщалось ранее, Минюст РФ обратился в Верховный совет России с предложением аннулировать ВАК. В Минюсте считают, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации. В частности, во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений. Организация не устранила нарушения, и поэтому 9 марта 2017 года министерство юстиции обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВАК


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