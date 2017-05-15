Политическая партия в Азербайджане выступает против обучения граждан республики в российских военно-учебных заведениях

Партия Единого Народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) выступает против получения азербайджанскими гражданами военного образования в России, сообщает пресс-служба партии.

«Правление ПЕНФА считает недопустимым получение гражданами Азербайджана образования в российских военных учебных заведениях, а также предлагает провести серьезное расследование в отношении проходящих службу в ВС Азербайджана лиц, получивших военное образование и служивших в российских ВС», - сказано в заявлении, принятом в понедельник на заседании правления ПЕНФА.

Таким образом, правление партии выразило отношение к тесному военному сотрудничеству Москвы с Ереваном.

«Правление ПЕНФА озабочено в связи с подчинением совместной армяно-российской военной группы верховному командованию Армении и заявлениями о ее возможном участии в операциях в Нагорном Карабахе, не опровергнутыми до сих пор Москвой», - говорится в документе.

В партии также выступили с предложением введения смертной казни в Азербайджане за совершение преступлений, направленных против национальных интересов страны. «Правление ПЕНФА считает необходимым восстановление смертной казни в Азербайджане в свете возбуждения на днях уголовного дела по обвинению некоторых солдат и офицеров Вооруженных сил, а также гражданских лиц в государственной измене», - сообщили в партии.

ПЕНФА создана в 2002 году и представлена в парламенте Азербайджана одним депутатом.

Р.Бабаев