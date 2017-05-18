Азербайджан обладает информацией «по делу» Всероссийского азербайджанского конгресса, заявляют в Баку

Официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев назвал естественным контакты Азербайджана с членами Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) и заявил, что обладает информацией о выполнении организацией требований Минюста.

«Естественно, Азербайджан поддерживает контакты с членами ВАК, являющимися гражданами России, так же, как и Армения с членами Союза армян РФ »,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«По имеющейся у меня информации, предъявленные Минюстом РФ замечания и предложения связанные с уставом ВАК, были учтены. Надеемся, что апелляционная жалоба будет соответствующим образом рассмотрена и этот вопрос найдет свое положительное решение»,- добавил он.

Ранее в четверг, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными высказывания сотрудников МИД Азербайджана в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации ВАК.

«Мы обратили внимание на выступление представителя МИД Азербайджана по поводу российской внутренней политики. Прозвучали слова о балансе межнациональных отношений, концепции реформы, перспективах межкультурного диалога в нашей стране. Мы полагаем такие заявления неуместными», - сказала М.Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию «Всероссийский азербайджанский конгресс».

Ф.Исазаде