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Внешняя политика 18.05.2017 18:50

Азербайджан обладает информацией «по делу» Всероссийского азербайджанского конгресса, заявляют в Баку

Официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев назвал естественным контакты Азербайджана с членами Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) и заявил, что обладает информацией о выполнении организацией требований Минюста.

«Естественно, Азербайджан поддерживает контакты с членами ВАК, являющимися гражданами России, так же, как и Армения с членами Союза армян РФ »,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«По имеющейся у меня информации, предъявленные Минюстом РФ замечания и предложения связанные с уставом ВАК, были учтены. Надеемся, что апелляционная жалоба будет соответствующим образом рассмотрена и этот вопрос найдет свое положительное решение»,- добавил он.

Ранее в четверг, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными высказывания сотрудников МИД Азербайджана в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации ВАК.

«Мы обратили внимание на выступление представителя МИД Азербайджана по поводу российской внутренней политики. Прозвучали слова о балансе межнациональных отношений, концепции реформы, перспективах межкультурного диалога в нашей стране. Мы полагаем такие заявления неуместными», - сказала М.Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию «Всероссийский азербайджанский конгресс».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ОТВЕТ, ЗАХАРОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]