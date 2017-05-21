Министр обороны Азербайджана отправился с официальным визитом в Грузию

Министр обороны Азербайджана, генерал полковник Закир Гасанов отправился в воскресенье с официальным визитом в Грузию, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В рамках визита состоятся встречи министра обороны с военным и политическим руководством соседней страны. В ходе встреч планируется обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, вопросов международной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Визит осуществляется по приглашению министра обороны Грузии Левана Изории.

Р.Бабаев