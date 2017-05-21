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Внешняя политика 21.05.2017 11:32

Министр обороны Азербайджана отправился с официальным визитом в Грузию

Министр обороны Азербайджана, генерал полковник Закир Гасанов отправился в воскресенье с официальным визитом в Грузию, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В рамках визита состоятся встречи министра обороны с военным и политическим руководством соседней страны. В ходе встреч планируется обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, вопросов международной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Визит осуществляется по приглашению министра обороны Грузии Левана Изории.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]