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Внешняя политика 22.05.2017 14:46

Баку и Тбилиси намерены развивать военное сотрудничество в рамках противодействия сепаратизму и терроризму

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отмечают необходимость развития двустороннего военного сотрудничества для противодействия терроризму и сепаратизму.

З.Гасанов в рамках визита в Тбилиси был принят грузинским премьер-министром, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Собеседники, отметив развивающиеся на основе дружбы и взаимного доверия азербайджано-грузинские отношения, подчеркнули, что периодические рабочие встречи и взаимные визиты глав государств способствуют укреплению связей между двумя странами. Они также добавили, что отвечающие взаимным интересам эти отношения служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе", - отмечается в сообщении.

На встрече еще раз отмечено, что "Азербайджану и Грузии как странам, противостоящим терроризму и сепаратизму, следует развивать военное сотрудничество и оказывать обоюдную поддержку в этих вопросах".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТЕРРИТОРИИ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]