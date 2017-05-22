Баку и Тбилиси намерены развивать военное сотрудничество в рамках противодействия сепаратизму и терроризму

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отмечают необходимость развития двустороннего военного сотрудничества для противодействия терроризму и сепаратизму.
З.Гасанов в рамках визита в Тбилиси был принят грузинским премьер-министром, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Собеседники, отметив развивающиеся на основе дружбы и взаимного доверия азербайджано-грузинские отношения, подчеркнули, что периодические рабочие встречи и взаимные визиты глав государств способствуют укреплению связей между двумя странами. Они также добавили, что отвечающие взаимным интересам эти отношения служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе", - отмечается в сообщении.
На встрече еще раз отмечено, что "Азербайджану и Грузии как странам, противостоящим терроризму и сепаратизму, следует развивать военное сотрудничество и оказывать обоюдную поддержку в этих вопросах".
А.Азизов
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