Глава ПА НАТО считает евроатлантическую интеграцию Черногории сигналом для других государств

Вступление Черногории в НАТО важно для Грузии и других "стран-аспирантов", так как это сигнал, что двери альянса открыты, заявил в понедельник на заседании сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Тбилиси ее председатель Паоло Алли.

По его словам, никакое давление извне не помешает этим странам достичь этой цели.

Что касается конкретно Грузии, то, как заявил П.Алли, республика заслуживает членство в НАТО. "Грузия действительно заслуживает членство в североатлантическом альянсе. (. . .) На протяжении последних 15 лет ассамблея всегда поддерживала евроатлантический выбор Грузии и ее путь к интеграции. Мы вместе работали с коллегами в грузинском парламенте, чтобы создать основу для членства и также мы работали над поддержкой в парламентах наших стран, с нашими правительствами для того, чтобы Грузия смогла вступить в альянс", - отметил председатель ПА НАТО.

По мнению П.Алли, вооруженные силы Грузии часто демонстрируют, что способны на интеграцию с войсками НАТО.

Он высказал мнение, что НАТО - это не только военный альянс. "В договоре об основании НАТО указано, что это союз, члены которого имеют общие ценности - демократии, фундаментальных прав, экономического роста, благополучия наших граждан. У нас нет вопросов по поводу того, действительно ли придерживается Грузия этих ценностей. Та большая трансформация, которая произошла с Грузией в течение последних 15 лет, очень видна", - сказал он.