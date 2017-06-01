Грузинский оппозиционер утверждает, что родственник экс-премьера Иванишвили организовал похищение азербайджанского журналиста в Тбилиси

Бывший депутат парламента Грузии, оппозиционер Гиви Таргамадзе заявил, что азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был похищен 29 мая в Тбилиси грузинскими спецслужбами и передан азербайджанским коллегам.
"Похищение в Тбилиси было заказано влиятельным азербайджанским бизнесменом, в настоящее время попавшим в опалу, которому угрожает задержание со стороны международных правоохранительных структур. Этот бизнесмен надеялся сделать подарок своему руководству, передав оппозиционного журналиста", - заявил в четверг на пресс-конференции Г.Таргамадзе.
Экс-депутат обвинил в организации похищения А.Мухтарлы ближайшего родственника бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили Учу Мамацашвили, который якобы является бизнес-партнером не названного азербайджанского предпринимателя.
"Именно Уча Мамацашвили поручил руководителю Службы госбезопасности Вахтангу Гомелаури похитить Мухтарлы и передать его азербайджанским спецслужбам. Руководил непосредственно этой операцией заместитель Гомелаури Сосо Гогашвили, а исполнил операцию начальник отряда спецназа службы госбезопасности Зура Харазишвили", - сказал Г.Таргамадзе.
По его утверждению, в курсе этой операции "от начала и до конца был и премьер-министр Гиоргий Квирикашвили".
1 июня стало известно, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении журналиста А.Мухтарлы по статье 318.1 (незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.
А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняли в сокрытии доходов. 29 мая он исчез в Тбилиси, впоследствии появилась информация, что журналиста допрашивают в Баку.
Между тем, как заявила 31 мая супруга А.Мухтарли, в Грузию они прибыли по политическим мотивам, опасаясь репрессий со стороны азербайджанских властей. "Мне совершенно непонятно, как мой супруг мог оказаться в Баку, когда его паспорт находится у меня на руках? Этот вопрос я хотела бы задать грузинским правоохранительным органам", - сказала Л.Мустафаева журналистам.
По ее словам, она вместе с семьей намерена покинуть Грузию, так как дальнейшее ее пребывание в Тбилиси небезопасно.
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