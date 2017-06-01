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Регион 01.06.2017 19:11

Грузинский оппозиционер утверждает, что родственник экс-премьера Иванишвили организовал похищение азербайджанского журналиста в Тбилиси

Бывший депутат парламента Грузии, оппозиционер Гиви Таргамадзе заявил, что азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был похищен 29 мая в Тбилиси грузинскими спецслужбами и передан азербайджанским коллегам.

"Похищение в Тбилиси было заказано влиятельным азербайджанским бизнесменом, в настоящее время попавшим в опалу, которому угрожает задержание со стороны международных правоохранительных структур. Этот бизнесмен надеялся сделать подарок своему руководству, передав оппозиционного журналиста", - заявил в четверг на пресс-конференции Г.Таргамадзе.

Экс-депутат обвинил в организации похищения А.Мухтарлы ближайшего родственника бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили Учу Мамацашвили, который якобы является бизнес-партнером не названного азербайджанского предпринимателя.

"Именно Уча Мамацашвили поручил руководителю Службы госбезопасности Вахтангу Гомелаури похитить Мухтарлы и передать его азербайджанским спецслужбам. Руководил непосредственно этой операцией заместитель Гомелаури Сосо Гогашвили, а исполнил операцию начальник отряда спецназа службы госбезопасности Зура Харазишвили", - сказал Г.Таргамадзе.

По его утверждению, в курсе этой операции "от начала и до конца был и премьер-министр Гиоргий Квирикашвили".

1 июня стало известно, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении журналиста А.Мухтарлы по статье 318.1 (незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.

А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняли в сокрытии доходов. 29 мая он исчез в Тбилиси, впоследствии появилась информация, что журналиста допрашивают в Баку.

Между тем, как заявила 31 мая супруга А.Мухтарли, в Грузию они прибыли по политическим мотивам, опасаясь репрессий со стороны азербайджанских властей. "Мне совершенно непонятно, как мой супруг мог оказаться в Баку, когда его паспорт находится у меня на руках? Этот вопрос я хотела бы задать грузинским правоохранительным органам", - сказала Л.Мустафаева журналистам.

По ее словам, она вместе с семьей намерена покинуть Грузию, так как дальнейшее ее пребывание в Тбилиси небезопасно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОППОЗИЦИОНЕР, ЖУРНАЛИСТ


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