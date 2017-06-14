Азербайджан и Грузия планируют презентовать в Китае свои транзитные возможности

Азербайджанские инвестиции в экономику Грузии оцениваются в $3,4 млрд, грузинские инвестиции в экономику Азербайджана - $72 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Ш.Мустафаев на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария отметил, что в Азербайджане в настоящее время действуют около 280 компаний с грузинским капиталом, в Грузии – более 200 азербайджанских компаний.
Г.Гарахия подчеркнул, что Грузия и Азербайджан обладают потенциалом для расширения экономического сотрудничества.
"Министры провели обмен мнениями по строительству ж/д Баку-Тбилиси-Карс, увеличению транзитных перевозок и применения единых тарифов, углубления сотрудничества в сфере АПК, торговли, инвестиций, информационных технологий", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.
Кроме этого, министры обсудили вопрос организации в Китае совместной презентации по транзитным возможностям Азербайджана и Грузии, экспорта продукции в третьи страны, использования возможностей азербайджанских спутников.
А.Азизов
Азербайджан ждет от посредников по Карабаху реальных действий для урегулирования конфликта – вице-премьер
В Таллинне надеются на серьезный прогресс между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве до саммита "Восточного партнерства"
Президент Алиев ознакомился с работами по восстановлению в селе Джоджуг Марджанлы
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Контрабанду отдельных товаров армянского производства предотвратили в мае азербайджанские пограничники
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
В Пекине тестируют первую в КНР беспилотную линию метро
Опыт США по защите государственного суверенитета может быть использован в российских условиях - сенатор Климов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»