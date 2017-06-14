Азербайджан и Грузия планируют презентовать в Китае свои транзитные возможности

Азербайджанские инвестиции в экономику Грузии оцениваются в $3,4 млрд, грузинские инвестиции в экономику Азербайджана - $72 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария отметил, что в Азербайджане в настоящее время действуют около 280 компаний с грузинским капиталом, в Грузии – более 200 азербайджанских компаний.

Г.Гарахия подчеркнул, что Грузия и Азербайджан обладают потенциалом для расширения экономического сотрудничества.

"Министры провели обмен мнениями по строительству ж/д Баку-Тбилиси-Карс, увеличению транзитных перевозок и применения единых тарифов, углубления сотрудничества в сфере АПК, торговли, инвестиций, информационных технологий", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Кроме этого, министры обсудили вопрос организации в Китае совместной презентации по транзитным возможностям Азербайджана и Грузии, экспорта продукции в третьи страны, использования возможностей азербайджанских спутников.

А.Азизов