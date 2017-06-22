Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для республики важно развивать взаимовыгодные отношения с Востоком и Западом, кроме того, он призвал строить не новый "железный занавес", а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии. Мы стремимся выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними", - сказал А.Лукашенко в четверг в Минске в ходе встречи с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ).

Однако, констатировал президент, есть определенные силы, которые не оставляют попыток возродить блоковую политику прошлого. "Кто как не мы, представители государств Центральной и Восточной Европы, понимаем, к каким разрушительным и катастрофическим последствиям она может привести", - сказал А.Лукашенко.

"Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. Тем более это порой ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном. Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте", - сказал А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что только через равноправный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно Большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание. "Центрально-Европейская инициатива должна быть нацелена на решение именно этой очень сложной, непростой задачи", - заявил белорусский лидер.

Центрально-Европейская инициатива - региональное объединение, в состав которого входят 18 государств: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина.