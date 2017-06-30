В Баку подтверждают готовность к встрече глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху

Баку готов к проведению встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ во время последнего визита в регион выступили с предложением о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Мы выразили согласие и готовность в отношении данного предложения»,- Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности приступить к субстантивным переговорам. «Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к субстантивным переговорам по скорейшему урегулированию нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво»,- отметил он.

Х.Гаджиев напомнил, что в совместном заявлении по итогам встречи президентов в Санкт-Петербурге закреплена необходимость проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил о том, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении могут провести в июле встречу в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде