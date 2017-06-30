В Баку подтверждают готовность к встрече глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху

Баку готов к проведению встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ во время последнего визита в регион выступили с предложением о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Мы выразили согласие и готовность в отношении данного предложения»,- Х.Гаджиев.
Он подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности приступить к субстантивным переговорам. «Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к субстантивным переговорам по скорейшему урегулированию нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво»,- отметил он.
Х.Гаджиев напомнил, что в совместном заявлении по итогам встречи президентов в Санкт-Петербурге закреплена необходимость проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил о том, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении могут провести в июле встречу в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
Парламент Азербайджана принял закон о страховании от безработицы
Рост внешнего долга Азербайджана в связи с реструктуризацией обязательств МБА не скажется негативно на кредитном рейтинге страны – глава Минфина
Парламент Азербайджана одобрил поправки в госбюджете на 2017г, предусматривающие рост дефицита до 1,8% ВВП
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Азербайджанский UNEC и французский университет Валансьена подписали Меморандум о сотрудничестве
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Судебные слушания в Австралии дела кардинала, обвиняемого в сексуальных домогательствах, перенесены на 26 июля
Порошенко отклонил петицию о разблокировании "ВКонтакте"
Виновные в химатаке в Идлибе должны быть привлечены к ответственности - гендиректор ОЗХО
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»