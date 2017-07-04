Российские инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана в 2016г увеличились в 23 раза

Российские инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана в 2016 году увеличились в 22,8 раза – до $363,2 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"Швейцария, Россия и Турция вошли в тройку основных иностранных инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана за 2016 год", - отметили в Госкомстате.
В частности, компании из Швейцарии вложили в ненефтяной сектор Азербайджана $370,5 млн (рост за 2016 год в 23,6 раза), России - $363,2 млн (рост в 22,8 раза), Турции - $307,5 млн (рост на 39,5%).
По данным статистики, в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в ненефтяной сектор также входят Великобритания ($174,4 млн) и Нидерланды ($127,9 млн).
В целом, иностранные инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана за 2016 год увеличились на 98,3% - до $1 млрд 706,2 млн.
А.Азизов
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