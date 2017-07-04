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Бизнес и законодательство 04.07.2017 14:18

Российские инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана в 2016г увеличились в 23 раза

Российские инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана в 2016 году увеличились в 22,8 раза – до $363,2 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"Швейцария, Россия и Турция вошли в тройку основных иностранных инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана за 2016 год", - отметили в Госкомстате.

В частности, компании из Швейцарии вложили в ненефтяной сектор Азербайджана $370,5 млн (рост за 2016 год в 23,6 раза), России - $363,2 млн (рост в 22,8 раза), Турции - $307,5 млн (рост на 39,5%).

По данным статистики, в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в ненефтяной сектор также входят Великобритания ($174,4 млн) и Нидерланды ($127,9 млн).

В целом, иностранные инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана за 2016 год увеличились на 98,3% - до $1 млрд 706,2 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]