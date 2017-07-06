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Внешняя политика 06.07.2017 18:14

В Баку недоумевают реакцией МИД РФ на процесс проверки при въезде в Азербайджан российских граждан армянского происхождения

МИД Азербайджана удивлен реакцией внешнеполитического ведомства РФ по процессу проверки при въезде в страну российских граждан армянского происхождения.

«Повторное заявление МИД РФ вне форм дипломатической этики по вопросу проверки при въезде в Азербайджан российских граждан армянского происхождения вызывает удивление и является непонятным. Это заявление не соответствует духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией», - отмечается в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Официальный Баку отмечает, что за 25 лет дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией этот вопрос никогда не находился на повестке дня. «Поэтому сложно объяснить причину такой активности российской стороны в этом вопросе», - подчеркивает МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что граждане РФ армянского происхождения неоднократно ранее посещали территорию Азербайджана на основе предварительного информирования и предупреждения. «В режиме предварительного информирования и предупреждения азербайджанская сторона регулярно создавала условия для посещения гражданами России армянского происхождения территории Азербайджана. Здесь не было никаких проблем», - говорится в заявлении.

Отмечается, что до сегодняшнего дня сотни граждан России и других стран армянского происхождения побывали в Азербайджане.

«Имеющий глубокие мультикультуральные традиции Азербайджан, в котором свободно сосуществуют представители различных этносов, руководствуясь основами международного и национального законодательства и интересами своей национальной безопасности, самостоятельно принимает решение о том, пускать или не пускать на свою территорию зарубежных граждан», - подчеркивает МИД.

В заявлении отмечено, что Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ прекрасно знает о продолжающейся долгие годы оккупации Арменией 20% территории Азербайджана и наличии более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в результате проводимой руководством Еревана политики этнической чистки.

«Хотелось бы напомнить о Ходжалинской трагедии, когда Вооруженные силы Армении с участием граждан различных государств армянского происхождения в течение ночи подвергли геноциду всех жителей Ходжалы», - отмечает МИД.

Убийство в результате провокации ВС Армении 4 июля 2017 года двухлетней девочки и ее бабушки внешнеполитическое ведомство назвало очередным доказательством проводимой Ереваном на территории Азербайджана террористическо-провокационной политики против мирного населения.

«Придание такого интереса к этому вопросу (процедурам въезда в Азербайджан российских граждан армянского происхождения) со стороны России именно в указанный, очень чувствительный период, вызывает множество серьезных вопросов», - подчеркнуто в заявлении.

МИД не понимает, почему такой большой интерес к этому порядку проявила именно Россия, в то время, как другие государства вообще не обращают внимание на эту практику.

«Вызывает сожаление, что российская сторона проявляет равнодушие к судьбе гражданина России азербайджанского происхождения Дильгама Аскерова, взятого в заложники Вооруженными силами Армении во время посещения могил своих родителей (в Нагорном Карабахе - ИФ)», - подчеркнул МИД.

Официальный Баку озвучил также свои ожидания от России, являющейся посредником мирного переговорного процесс, заключающиеся в выполнении лежащей на ней ответственности по активизации усилий с целью скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

«В результате этого в регионе будут обеспечены продолжительный мир и безопасность, что позволит создать условия для свободного перемещения людей. Эта позиция Азербайджана неоднократно доводилась в соответствующей форме до внимания российского МИДа», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

А.Азизов, Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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