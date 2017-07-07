Азербайджан осенью направит экспортную миссию в Россию

Миссия азербайджанских экспортеров в Россию будет организована осенью 2017 года, сказал журналистам в пятницу торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев.
«Наши экспортеры примут участие в выставке WorldFood в Москве (11-14 сентября), после этого будет организована большая экспортная миссия в Россию. Скорее всего, миссия состоится в октябре-ноябре. Сейчас идет подготовка», - сказал Р.Алиев.
По его словам, миссия будет организована в Москву или Санкт-Петербург.
Как заявил журналистам замминистра экономики Сахиль Бабаев, в рамках мер по продвижению бренда "Made in Azerbaijan" Азербайджан с 2016 года организовал восемь экспортных миссий.
«В настоящее время мы работаем над новыми миссиями. До конца 2017 года мы планируем организовать миссии в Россию, Казахстан, Саудовскую Аравию и Европу. Возможны миссии и в другие страны», - сказал С.Бабаев.
По его словам, Азербайджан в текущем году откроет Торговые дома в России и Украине.
«Мы также получаем большое количество обращений по открытию Торговых домов в европейских и азиатских странах. Мы оцениваем эти предложения, и не исключено, что будем постепенно расширять сеть торговых домов», - сказал замминистра.
А.Ахундов
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