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Бизнес и законодательство 07.07.2017 18:19

Азербайджан осенью направит экспортную миссию в Россию

Миссия азербайджанских экспортеров в Россию будет организована осенью 2017 года, сказал журналистам в пятницу торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев.

«Наши экспортеры примут участие в выставке WorldFood в Москве (11-14 сентября), после этого будет организована большая экспортная миссия в Россию. Скорее всего, миссия состоится в октябре-ноябре. Сейчас идет подготовка», - сказал Р.Алиев.

По его словам, миссия будет организована в Москву или Санкт-Петербург.

Как заявил журналистам замминистра экономики Сахиль Бабаев, в рамках мер по продвижению бренда "Made in Azerbaijan" Азербайджан с 2016 года организовал восемь экспортных миссий.

«В настоящее время мы работаем над новыми миссиями. До конца 2017 года мы планируем организовать миссии в Россию, Казахстан, Саудовскую Аравию и Европу. Возможны миссии и в другие страны», - сказал С.Бабаев.

По его словам, Азербайджан в текущем году откроет Торговые дома в России и Украине.

«Мы также получаем большое количество обращений по открытию Торговых домов в европейских и азиатских странах. Мы оцениваем эти предложения, и не исключено, что будем постепенно расширять сеть торговых домов», - сказал замминистра.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]