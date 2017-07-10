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Внешняя политика 10.07.2017 11:33

Азербайджан получил очередную партию вооружения из России

Очередная партия новейших боевых средств доставлена из России в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что "эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на линии фронта войск".

Вооружение доставлено согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и РФ.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]