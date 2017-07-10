Азербайджан получил очередную партию вооружения из России

Очередная партия новейших боевых средств доставлена из России в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что "эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на линии фронта войск".

Вооружение доставлено согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и РФ.

Ф.Исазаде