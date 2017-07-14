Свыше 70 модернизированных танков Т-72 поступят в этом году в украинскую армию

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что до конца года в войска будут поставлены 72 единицы модернизированных танков Т-72.



"По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в вооружённые силы. Мы закупаем новейшие изготовленные во Львове машины, мы также увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72", - сказал он в пятницу на "Львовском бронетанковом заводе".