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ТЭК 14.07.2017 20:20

Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель

Нефть поднимается в цене в пятницу и закрывает неделю в "зеленой" зоне на сигналах сокращения запасов топлива в мире.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:17 подорожали на $0,32 (0,66%) - до $48,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,63%) - до $46,37 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 4,8%.

Как сообщалось, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,56 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого сентября. Эксперты в среднем ожидали, что отчет укажет на более умеренное снижение запасов - на 2,45 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,95 млн баррелей, до минимума с ноября 2015 года.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне сообщило, что запасы нефти в странах ОЭСР снизились в мае на 6 млн баррелей. На данный момент запасы на 266 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет по сравнению с превышением в 300 млн баррелей в апреле

Также МЭА повысило оценку роста мирового спроса на нефть на 2017 год до максимального уровня за два года - до 1,4 млн б/с.

"Впервые за долгое время нефтяной рынок получил "бычьи" сигналы, - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. - В частности, МЭА указало на рост спроса, несмотря на сохраняющиеся проблемы с избыточным предложением".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]