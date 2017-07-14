Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель

Нефть поднимается в цене в пятницу и закрывает неделю в "зеленой" зоне на сигналах сокращения запасов топлива в мире.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:17 подорожали на $0,32 (0,66%) - до $48,74 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,63%) - до $46,37 за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 4,8%.
Как сообщалось, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,56 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого сентября. Эксперты в среднем ожидали, что отчет укажет на более умеренное снижение запасов - на 2,45 млн баррелей.
Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,95 млн баррелей, до минимума с ноября 2015 года.
Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне сообщило, что запасы нефти в странах ОЭСР снизились в мае на 6 млн баррелей. На данный момент запасы на 266 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет по сравнению с превышением в 300 млн баррелей в апреле
Также МЭА повысило оценку роста мирового спроса на нефть на 2017 год до максимального уровня за два года - до 1,4 млн б/с.
"Впервые за долгое время нефтяной рынок получил "бычьи" сигналы, - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. - В частности, МЭА указало на рост спроса, несмотря на сохраняющиеся проблемы с избыточным предложением".
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