Прокуратура в Азербайджане возбудила уголовное дело по поставкам из Украины куриной продукции с повышенной влажностью

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ввоза из Украины замороженной куриной продукции, влажность которой многократно превышает допустимые нормы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, проведено расследование по незаконным действиям должностных лиц ряда компаний, импортирующих в страну из Украины замороженную куриную продукцию, влажность которой в 6 раз превышает допустимую норму», - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям 308.1 «Злоупотребление служебным положением» и 200.1 «Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции в значительных размерах» УК Азербайджана.

При этом Генпрокуратура не уточняет название компании-импортера куриной продукции.

Р.Бабаев