Прокуратура в Азербайджане возбудила уголовное дело по поставкам из Украины куриной продукции с повышенной влажностью

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ввоза из Украины замороженной куриной продукции, влажность которой многократно превышает допустимые нормы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, проведено расследование по незаконным действиям должностных лиц ряда компаний, импортирующих в страну из Украины замороженную куриную продукцию, влажность которой в 6 раз превышает допустимую норму», - отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статьям 308.1 «Злоупотребление служебным положением» и 200.1 «Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции в значительных размерах» УК Азербайджана.
При этом Генпрокуратура не уточняет название компании-импортера куриной продукции.
Р.Бабаев
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию
Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»
МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено
Союз журналистов требует скорейшего расследования атаки на дом Латыниной
ИААФ допустила к международным соревнованиям восемь российских легкоатлетов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
В Саудовской Аравии из-за скандального видеоролика задержан член королевской семьи - СМИ
Бывший офицер грузинской контрразведки получил срок по громкому делу фоторепортеров
Около 250 жителей Ракки прошли краткосрочный американский курс по военной подготовке
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»