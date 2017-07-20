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Бизнес и законодательство 20.07.2017 17:23

Прокуратура в Азербайджане возбудила уголовное дело по поставкам из Украины куриной продукции с повышенной влажностью

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ввоза из Украины замороженной куриной продукции, влажность которой многократно превышает допустимые нормы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, проведено расследование по незаконным действиям должностных лиц ряда компаний, импортирующих в страну из Украины замороженную куриную продукцию, влажность которой в 6 раз превышает допустимую норму», - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям 308.1 «Злоупотребление служебным положением» и 200.1 «Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции в значительных размерах» УК Азербайджана.

При этом Генпрокуратура не уточняет название компании-импортера куриной продукции.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, КУРЯТИНА, ПРОКУРАТУРА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]