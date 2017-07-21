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Внешняя политика 21.07.2017 13:35

Лидеры РФ и Азербайджана проведут в пятницу переговоры в Сочи - Песков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Перед этими переговорами В.Путин, как сообщалось, проведет встречу с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]