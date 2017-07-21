Лидеры РФ и Азербайджана проведут в пятницу переговоры в Сочи - Песков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Сегодня состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.



Перед этими переговорами В.Путин, как сообщалось, проведет встречу с воспитанниками образовательного центра "Сириус".



