Рост цен на нефть превышает 1%, Brent торгуется около $48,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в понедельник после того, как Саудовская Аравия пообещала существенно снизить экспорт нефти в августе.

Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 выросли на $0,51 (1,06%) - до $48,57 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,52 (1,14%) - до $46,29 за баррель.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и не ОПЕК после первого квартала 2018 года при необходимости, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Х.аль-Фалиха, Саудовская Аравия готова поддержать продление сделки, если это будет нужно. Он также сообщил, что коммерческие запасы нефти в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) всего на 250 млн баррелей превышают средний показатель за последние пять лет, в связи с чем возврат уровня резервов к норме является всего лишь вопросом времени.

Кроме того, позитивом для рынка стала новость о том, что мониторинговый комитет включит в протокол требование о 100% выполнении квот по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

"Мы видим в целом высокое исполнение соглашение (о сокращении добычи нефти - ИФ), хотя некоторые страны еще его не в полном объеме исполняют. Сегодня была очень серьезная дискуссия на эту тему. Мы связывались, в том числе в рамках мониторингового комитета, с министрами некоторых стран, которые подтвердили свою приверженность к исполнению соглашения. Нами было принято решение сегодня в рамках мониторингового комитета отразить позицию, что, несмотря на высокий уровень соответствия соглашения, мы настаиваем, что все страны должны исполнить на 100% все обязательства, взятые в рамках декларации о сотрудничестве", - сказал А.Новак.