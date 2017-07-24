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ТЭК 24.07.2017 19:49

Рост цен на нефть превышает 1%, Brent торгуется около $48,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в понедельник после того, как Саудовская Аравия пообещала существенно снизить экспорт нефти в августе.

Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 выросли на $0,51 (1,06%) - до $48,57 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,52 (1,14%) - до $46,29 за баррель.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и не ОПЕК после первого квартала 2018 года при необходимости, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Х.аль-Фалиха, Саудовская Аравия готова поддержать продление сделки, если это будет нужно. Он также сообщил, что коммерческие запасы нефти в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) всего на 250 млн баррелей превышают средний показатель за последние пять лет, в связи с чем возврат уровня резервов к норме является всего лишь вопросом времени.

Кроме того, позитивом для рынка стала новость о том, что мониторинговый комитет включит в протокол требование о 100% выполнении квот по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

"Мы видим в целом высокое исполнение соглашение (о сокращении добычи нефти - ИФ), хотя некоторые страны еще его не в полном объеме исполняют. Сегодня была очень серьезная дискуссия на эту тему. Мы связывались, в том числе в рамках мониторингового комитета, с министрами некоторых стран, которые подтвердили свою приверженность к исполнению соглашения. Нами было принято решение сегодня в рамках мониторингового комитета отразить позицию, что, несмотря на высокий уровень соответствия соглашения, мы настаиваем, что все страны должны исполнить на 100% все обязательства, взятые в рамках декларации о сотрудничестве", - сказал А.Новак.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]