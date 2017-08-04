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АПК 04.08.2017 19:52

Президент Алиев ожидает увеличения валютных поступлений в Азербайджан от экспорта фундука

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает увеличения валютных поступлений в страну от экспорта фундука.

«В прошлом году продажа фундука принесла стране $105 млн. Но ее цена продажи была низкой. По имеющейся информации, в прошлом году 1 кг фундука стоил 4,8 маната, а в апреле 2017 года продавался за 6,2 маната. Мировые же цены в пересчете на наши деньги сегодня составляют 10 манатов. Поэтому считаю, что имеются хорошие возможности для роста цен на фундук», - сказал И.Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

По его словам, в прошлом году реализация фундука стала самой прибыльной из всех видов сельскохозяйственной продукции.

«В настоящее время фундуководством заняты 9 тыс. человек, после закладки новых садов их число достигнет примерно 20 тыс. человек», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что основными покупателями фундука являются крупные шоколадные фабрики.

«И в большей степени мы продаем фундук им. Но необходимо стремиться к заключению прямых соглашений, чтобы посредники здесь играли меньшую роль. Необходимо также увеличить ассортимент фундука, потому что мы продаем ее за рубеж главным образом в вакуумных пакетах. А за рубежом он используется либо на фабриках, либо его там упаковывают», - сказал И.Алиев.

Президент отметил необходимость обеспечения богатого ассортимента фундука и его упаковки в Азербайджане.

«Для этого необходимо привезти новое оборудование, чтобы мы могли вывести готовый продукт на мировые рынки. Выращиваемые у нас сорта фундука отличаются высоким качеством и высоко оцениваются на зарубежных рынках», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФУНДУКОВОДСТВО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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