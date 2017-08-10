Баку и Москва обсудили возможность ускорения таможенного досмотра транспорта с азербайджанской сельхозпродукцией, поставляемой в Россию

Таможенные органы Азербайджана и России в среду в Баку обсудили возможность ускорения таможенного досмотра автотранспорта, перевозящего азербайджанскую плодоовощную продукцию в РФ, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Переговоры состоялись между заместителем ГТК Азербайджана Шахином Багировым и и.о. начальника Службы организации таможенного надзора Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы России Константином Муруевым.

«Говоря об организации информационного обмена между двумя странами по грузам, перевозимым по железной дороге, и о заблаговременной передаче этой информации, Ш.Багиров отметил, что эффективная деятельность в этом направлении позитивно повлияет на ускорение процедуры таможенного досмотра и оформления грузов», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также отмечалась важность оперативного проведения таможенного досмотра для своевременной доставки азербайджанской плодоовощной продукции в Россию по месту назначения.

«Стороны обсудили вопросы организации ускоренного перехода через погранично-пропускные пункты автотранспортных средств с азербайджанской плодоовощной продукцией, и обмена информацией по пассажирам, транспорту и товарам. По итогам встречи был подписан протокол», - сообщается в информации.

Н.Аббасова