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ТЭК 11.08.2017 15:43

Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,7 за баррель

Стоимость нефти снижается в пятницу и по итогам второй недели подряд после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10в пятницу опустилась на $0,20 (0,39%) - до $51,70 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,26 (0,54%) - до $48,33 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,5%.

В своем августовском докладе МЭА понизило на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогнозы спроса на нефть, добываемую странами ОПЕК, на текущий и следующий год.

Вместе с тем агентство повысило прогноз общемирового спроса на нефть на 2017 год на 100 тыс. б/с - до 97,6 млн б/с, а прогноз спроса на нефть в 2018 году был пересмотрен с 99,4 млн б/с до 99 млн б/с.

Агентство также отмечает, что добыча странами ОПЕК в июле выросла на 230 тыс. б/с - до рекордных с начала года 32,84 млн б/с. При этом уровень выполнения ОПЕК сделки по сокращению нефтедобычи упал в июле до 75% с июньских 78%, не-ОПЕК - снизился до 67%, согласно оценкам экспертов МЭА.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]