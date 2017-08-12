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Внешняя политика 12.08.2017 19:50

Российские военные корабли покинули Бакинский порт

Российские военные корабли покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Малый ракетный корабль «Град Свияжск» и спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России, прибывшие 23 июля в Азербайджан для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2017», 12 августа покинули Бакинский порт», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КОРАБЛИ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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