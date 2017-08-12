Российские военные корабли покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Малый ракетный корабль «Град Свияжск» и спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России, прибывшие 23 июля в Азербайджан для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2017», 12 августа покинули Бакинский порт», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев