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Бизнес и законодательство 16.08.2017 14:33

Азербайджано-украинский форум сельского хозяйства и пищевой промышленности пройдет 15-16 ноября в Баку

Азербайджано-украинский форум сельского хозяйства и пищевой промышленности пройдет 15-16 ноября в Баку, сообщает организатор форума, компания СTG-Corporate Travel Group.

Целями форума являются укрепление связей между бизнесменами двух стран, вовлеченными в сельскохозяйственные и пищевые отрасли, стимулирование экспортно-импортных операций в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, помощь в интеграции отраслей производства и переработки Азербайджана и Украины, стимулирование взаимных инвестиций в АПК и пищевое производство.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, АПК, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]