Азербайджано-украинский форум сельского хозяйства и пищевой промышленности пройдет 15-16 ноября в Баку, сообщает организатор форума, компания СTG-Corporate Travel Group.

Целями форума являются укрепление связей между бизнесменами двух стран, вовлеченными в сельскохозяйственные и пищевые отрасли, стимулирование экспортно-импортных операций в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, помощь в интеграции отраслей производства и переработки Азербайджана и Украины, стимулирование взаимных инвестиций в АПК и пищевое производство.

А.Ахундов