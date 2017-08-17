Цены на нефть снижаются, Brent опускалась ниже $50 за баррель впервые с конца июля

Нефть дешевеет в хорде торгов в четверг на данных о росте добычи в США до максимума за два года и перспективах восстановления добычи в Нигерии.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33в четверг опустилась на $0,02 (0,04%) - до $50,25 за баррель. Ранее котировки падали до менее $50 за баррель впервые с 25 июля.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,09%) - до $46,74 за баррель.
В среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.
Эти данные не позволили трейдерам порадоваться по поводу рекордного с прошлого сентября падения запасов нефти в Штатах. Товарные запасы за минувшую неделю рухнули на 8,9 млн баррелей, вдвое сильнее чем ожидали эксперты S&P Global Platts.
По прогнозам аналитиков Citigroup, цены на нефть едва ли поднимутся выше $60 за баррель в ближайшие пять лет, поскольку нефтедобывающие компании США наращивают добычу даже при низких котировках.
Тем временем Нигерия восстанавливает не только нефтедобычу, но и нефтепереработку.
Как заявил в четверг операционный директор государственной энергетической корпорации Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) Анибор Крага, его компания обратилась к компаниям Saipem, JGC и Chiyoda и предложила им принять участие в работах по восстановлению и реконструкции трех нефтеперерабатывающих предприятий, которые они построили около 30 лет назад.
NNPC рассчитывает увеличить загруженность этих НПЗ до 90% к концу 2019 года.
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