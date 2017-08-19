Президент Алиев открыл ряд объектов в Гейгельском районе

Президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Гейгельский район в субботу принял участие в церемонии открытия после капитальной реконструкции гидроэлектростанции «Чичекли», говорится в сообщении на сайте главы государства.
Согласно сообщению, трехмегаваттная ГЭС, построенная в 1927 году, расположена в поселке Ашагы Зурнабад Гейгельского района. После селей в 1997 году ГЭС пришла в непригодное состояние. После реконструкции на станции установлены три гидротурбины мощностью 1 МВт каждая и три гидрогенератора.
Годовая производственная мощность ГЭС в 20 млн кВтч позволит на 15% покрыть спрос на электроэнергию в Гейгельском районе и на 75% спрос в городе Гейгель.
Президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о том, что в последние годы в стране сданы в эксплуатацию 14 ГЭС, в настоящее время продолжается строительство еще четырех общей мощностью 15 МВт.
Президент Алиев в субботу также принял участие в открытии после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4 в Гейгеле. Капитальный ремонт двухэтажного здания яслей-детского сада начался в июле 2015 года. Работы завершились в июле этого года.
Глава государства также ознакомился с условиями, созданными в парке «Гелебе» в Гейгельском районе.
А.Ахундов
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