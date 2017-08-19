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19.08.2017 15:50

Президент Алиев открыл ряд объектов в Гейгельском районе

Президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Гейгельский район в субботу принял участие в церемонии открытия после капитальной реконструкции гидроэлектростанции «Чичекли», говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно сообщению, трехмегаваттная ГЭС, построенная в 1927 году, расположена в поселке Ашагы Зурнабад Гейгельского района. После селей в 1997 году ГЭС пришла в непригодное состояние. После реконструкции на станции установлены три гидротурбины мощностью 1 МВт каждая и три гидрогенератора.

Годовая производственная мощность ГЭС в 20 млн кВтч позволит на 15% покрыть спрос на электроэнергию в Гейгельском районе и на 75% спрос в городе Гейгель.

Президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о том, что в последние годы в стране сданы в эксплуатацию 14 ГЭС, в настоящее время продолжается строительство еще четырех общей мощностью 15 МВт.

Президент Алиев в субботу также принял участие в открытии после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4 в Гейгеле. Капитальный ремонт двухэтажного здания яслей-детского сада начался в июле 2015 года. Работы завершились в июле этого года.

Глава государства также ознакомился с условиями, созданными в парке «Гелебе» в Гейгельском районе.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]