Главы МИД Азербайджана и Грузии обсуждают вопросы развития двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедъяров и Михеил Джанелидзе проводят двустороннюю встречу в среду в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Главы МИД обсуждают спектр вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений.

Ф.Исазаде