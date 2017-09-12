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Бизнес и законодательство 12.09.2017 14:28

Предприниматели из Астраханской области на следующей неделе посетят Азербайджан - Azpromo

Предприниматели из Астраханской области РФ посетят Азербайджан 19-20 сентября.

"Предприниматели из Астраханской области 19-20 сентября посетят Азербайджан. 19 сентября в Баку пройдет встреча деловых кругов", - отмечает в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В рамках встречи также будет организована экспозиция российских компаний.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КОМПАНИИ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]