Предприниматели из Астраханской области на следующей неделе посетят Азербайджан - Azpromo

Предприниматели из Астраханской области РФ посетят Азербайджан 19-20 сентября.

"Предприниматели из Астраханской области 19-20 сентября посетят Азербайджан. 19 сентября в Баку пройдет встреча деловых кругов", - отмечает в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В рамках встречи также будет организована экспозиция российских компаний.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов