Нефть дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, Brent - $55,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в пятницу после достаточно существенного повышения в предыдущие дни.

Новости из Северной Кореи оказали негативное влияние на рынок, однако не вызвали сильного падения котировок, отмечает MarketWatch.

КНДР осуществила очередной пуск ракеты, который стал уже вторым в этом месяце и произошел спустя всего несколько дней после введения Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. Как сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:11 подешевели на $0,18 (0,32%) - до $55,29 за баррель. На торгах в четверг их цена выросла на $0,31 (0,56%).

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу снизились на $0,15 (0,3%) - до $49,75 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,59 (1,2%) и закончила день на отметке $49,89 за баррель, что является максимальной отметкой с 31 июля.

С начала текущей недели цены WTI выросла на 4,8%, завершая "в плюсе" вторую неделю подряд. В ходе торгов в четверг котировки превышали отметку в $50 за баррель впервые с 10 августа.

Марка Brent на этой неделе прибавила в цене 2,8%.