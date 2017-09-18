Цены на нефть перешли к снижению после роста до максимума с апреля, Brent у $55,3 за баррель

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник после роста до максимальных отметок за пять месяцев по итогам прошлой недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 опустилась на $0,28 (0,5%) - до $55,34 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,26 (0,52%) - до $49,64 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана "Харви", и ожидании продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи.
Кроме того, нефтяной рынок поддержали позитивные прогнозы на мировой спрос на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Также Минэнерго США понизило прогноз добычи топлива в стране.
"По крайней мере отчасти ралли на рынке нефти вызвано оптимизмом по поводу спроса", - отмечает экономист сырьевого рынка в Capital Economics Том Пью.
Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц, до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.
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