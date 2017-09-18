Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0309 RUR   0.0295 GBR   2.3113 TRY   0.4947

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 35° Завтра 20° 29° 20 Сен 19° 31° 21 Сен 18° 32°

ТЭК 18.09.2017 16:06

Цены на нефть перешли к снижению после роста до максимума с апреля, Brent у $55,3 за баррель

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник после роста до максимальных отметок за пять месяцев по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 опустилась на $0,28 (0,5%) - до $55,34 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,26 (0,52%) - до $49,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана "Харви", и ожидании продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

Кроме того, нефтяной рынок поддержали позитивные прогнозы на мировой спрос на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Также Минэнерго США понизило прогноз добычи топлива в стране.

"По крайней мере отчасти ралли на рынке нефти вызвано оптимизмом по поводу спроса", - отмечает экономист сырьевого рынка в Capital Economics Том Пью.

Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц, до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть слабо дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $55,76 за баррель Нефть дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, Brent - $55,3 за баррель Цены на нефть продолжают подъем 4-ую сессию подряд, Brent подорожала до $55,61 за баррель Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $55 за баррель Цены на нефть опускаются после подъема накануне, Brent торгуется на уровне $54,13 за баррель Цены на нефть опускаются после подъема накануне, Brent подешевела до $53,75 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]