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Внешняя политика 20.09.2017 14:01

Россия одобрила проект строительства моста через р.Самур на границе с Азербайджаном

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства автомобильного моста через реку Самур на азербайджано-российской границе, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную после доработки проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также провела повторную проверку достоверности определения сметной стоимости проекта строительства автомобильного моста через реку Самур в районе пограничных пунктов Самур со стороны Азербайджана и Яраг-Казмаляр со стороны РФ. Граница между государствами будет проходить посередине моста», - сказано в сообщении.

По итогам изучения представленных материалов эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

«Также установлено, что сметная стоимость строительства определена достоверно», - отмечает Главгосэкспертиза.

По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

«Новый трансграничный автомобильный мост будет возведен в 60 метрах от старого: такое решение позволит сохранить целостность конструкции гидроузла и не затруднит его эксплуатацию. Мост рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей, реверсивной, полосы движения в часы пик», - сказано в сообщении.

Длина нового моста составит 325,3 метра, ширина - 17, 3 метра, сейсмостойкость – 9 баллов.

Проект предусматривает также реконструкцию построенных в 1957 году береговых укреплений.

Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и РФ от 13 августа 2013 года мост через реку Самур, регуляционные сооружения и коммуникации для его обслуживания являются объектом совместного строительства, поэтому все расходы оба государства несут в равных долях. Строительство подходов к мосту каждая сторона осуществляет самостоятельно на территории своего государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МОСТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]