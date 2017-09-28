Российский экспортный центр до конца 2017г откроет представительство в Азербайджане

Представительство Группы Российского экспортного центра (РЭЦ) будет открыто до конца 2017 года в Баку, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
М.Орешкин в четверг в Ставрополе провел встречу с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"Речь шла о состоянии торгово-экономического сотрудничества, ограничениях для доступа российских товаров на рынок Азербайджана, а также мерах по развитию экспортного потенциала", - отмечается в сообщении.
Глава Минэкономразвития РФ отметил, что экономика России восстанавливается и "правильная динамика внутреннего спроса положительно сказывается на двусторонних отношениях с Азербайджаном".
По его словам, впервые, начиная с 2015 года, наблюдается рост товарооборота между странами. Причем как по линии экспорта, так и импорта товаров. «За 7 месяцев 2017 года товарооборот составил $1,5 млрд и повысился почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2016г. Тем не менее, это значительно меньше объемов, которые сложились по итогам 2014 года, когда оборот составил $4 млрд. Поэтому хорошая динамика не должна успокаивать. Уверен, что потенциал далеко не исчерпан», - добавил М.Орешкин.
По словам главы российской делегации, в этих условиях важно продолжать системную работу по снятию ограничений и барьеров в двусторонней торговле.
«Мы считаем фармацевтику одним из перспективных направлений сотрудничества. Сейчас в Азербайджане создается совместное производство фармацевтической продукции – предприятие Хаят Фарм, с участием российской компании Р-Фарм. Общий предварительный объем инвестиций проекта превышает 70 млн евро", - сказал российский министр.
Обсуждая меры по развитию экспортного потенциала, М.Орешкин отметил, что в последние время заметно активизировались контакты представителей бизнес-сообществ, в том числе Деловых советов двух стран. «В этих условиях мы планируем повышать эффективность существующих механизмов поддержки экспорта. В первую очередь речь о Российском экспортном центре», - добавил он. Министр сообщил, что до конца 2017 года планируется открыть представительство Группы РЭЦ в Баку.
Ш.Мустафаев, в свою очередь, выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений в экономической сфере. По его словам, азербайджанская и российская экономики постепенно освобождаются от зависимости цен на энергоносители. "Азербайджан взял курс на развитие ненефтяного сектора экономики, его диверсификации, стабилизировался платежный баланс. Нас радует, что ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 30%, большую долю ненефтяного экспорта составляет сельскохозяйственная продукция, большую часть которой мы импортируем в Россию", - заметил глава азербайджанского экономического ведомства.
А.Азизов
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