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ТЭК 05.10.2017 16:45

Нефть Brent усилила подъем до $56,2 за баррель на заявлениях Путина и Эрдогана

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг, фьючерсы на Brent усилили подъем на заявлениях президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем WTI отстает по темпам роста из-за увеличения добычи нефти в США до максимума с июля 2015 года, отмечает Dow Jones.

Декабрьские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,39 (0,70%) - до $56,19 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь повысились на $0,11 (0,22%) - до $50,09 за баррель.

Президент России Владимир Путин считает возможным продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года. "Я этого (продления сделки - ИФ) не исключаю. Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно, - сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя" в среду. - Если говорить о том, до какого срока, то как минимум до конца 2018 года".

Более строгое соблюдение договоренностей ОПЕК+ обеспечит сохранение бэквордации - премии для ближайших контрактов на нефть по сравнению с более отдаленными фьючерсами, а бэквордация является важным условием устойчивого восстановления равновесия на нефтяном рынке, заявил в интервью Bloomberg глава департамента нефти и газа Goldman Sachs в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Эндрю Фрай, участвующий в "Российской энергетической неделе".

Он добавил, что ОПЕК и Россия "продемонстрировали фантастическую приверженность" соглашению об ограничении нефтедобычи.

Между тем президент Турции заявил в четверг, что Турция, Иран и Ирак примут совместное решение о прекращении транзита нефти из Иракского Курдистана. По его словам, этот шаг будет предпринят в рамках обсуждаемых тремя странами контрмер в связи с проведенным 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана.

Согласно данным министерства энергетики США, добыча нефти в США за неделю выросла на 14 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла 9,561 млн б/с.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]