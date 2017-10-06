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Происшествия 06.10.2017 12:58

По предварительным данным, жертвами ДТП под Владимиром стали 19 граждан Узбекистана – МИД

В результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области, по предварительным данным, погибли 19 граждан Узбекистана, сообщили в МИД республики.

"По информации посольства Республики Узбекистан в г.Москве, 6 октября около 4 часов утра по местному времени в Покровском районе Владимирской области (Россия) произошло ДТП с участием поезда и автобуса, в результате которого погибли 19 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, "по данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых два водителя (граждане Казахстана), остальные 56 - граждане Узбекистана"

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]