По предварительным данным, жертвами ДТП под Владимиром стали 19 граждан Узбекистана – МИД

В результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области, по предварительным данным, погибли 19 граждан Узбекистана, сообщили в МИД республики.

"По информации посольства Республики Узбекистан в г.Москве, 6 октября около 4 часов утра по местному времени в Покровском районе Владимирской области (Россия) произошло ДТП с участием поезда и автобуса, в результате которого погибли 19 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, "по данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых два водителя (граждане Казахстана), остальные 56 - граждане Узбекистана"