Лукашенко: СНГ топчется на месте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике деятельность Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы по-прежнему топчемся на месте. Заявление о востребованности Содружества нужно подкрепить конкретными действиями", - заявил А.Лукашенко в среду на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи в узком составе.

Как отметил президент, цель практически каждого регионального объединения - взаимная открытость рынков и равные условия хозяйствования. "Мы имеем для этого хорошую основу - договор о зоне свободной торговли.

Он предусматривает, что одним из следующих шагов должно стать обеспечение равных условий доступа к госзакупкам. "В прошлом году пятью государствами подписан протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок. Идет работа по его реализации. Под этим документом нет подписей отдельных глав государств: Казахстана, Молдовы и Украины. А это значит, что мы опять будем иметь изъятия. С одной стороны, заявляем об открытости в торговле, с другой - не допускаем друг друга к закупкам в госсекторе, формирующем крупную долю рынка", - сказал А.Лукашенко.

Также он обратил внимание на вопрос создания зоны свободной торговли услугами. "Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется. И так годами. У проекта координатора нет, а Исполком, откровенно говоря, с этой ролью не справился", - подчеркнул белорусский лидер.

"Реальное движение по двум направлениям, которые я обозначил, вдохнет в организацию жизнь. В противном случае СНГ так и будет оставаться в сфере благих намерений. Надо дать необходимые поручения нашим кабинетам министров, чтобы поднятые темы были рассмотрены", - заявил А.Лукашенко.

Он также раскритиковал деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Если эта структура не работает, может быть, и отказаться от нее? Хотя мы предлагали наделить ее определенными, конкретными полномочиями. Мы там какие-то модельные законы принимаем, но ни один из них, например, в Беларуси не лег в основу принятия национального законодательства. Такого в принципе никогда не было. Получается, что депутаты собираются в Питере, вроде бы что-то обсуждают, говорят. Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано. Чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало", - отметил глава белорусского государства.

"Откровенно говоря, мы и сами тут на высоком уровне принимаем решения и не всегда реализовываем их. Да и решения, посмотрите, не нашего уровня: какие-то заявления и прочее", - продолжил А.Лукашенко.

По словам президента, более важна тематика торгово-экономического взаимодействия, которую белорусская сторона поднимала не раз, и безопасности.

"Вопросы безопасности - они уже не стучатся в дверь, они уже в наш дом ворвались. Мы их обходим стыдливо: не то мы боимся поставить эти вопросы, не то понимаем, что не можем их решить", - констатировал белорусский лидер.

"Делаем вид, что все у нас хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая. Может, нам как-то определить круг специалистов, которые бы объективно нам предложили серьезную реформу или структуризацию в нашей деятельности?" - сказал А.Лукашенко.

Подобные проблемы существуют и в ЕАЭС, отметил он. Однако, по словам президента, там более конкретная повестка дня и более конкретные решения, поскольку значимость союза очень высокая. "Я бы согласился с тем, чтобы в ЕАЭС было и парламентское измерение, потому что есть, что там обсуждать. Надо в чувство приводить наши постсоветские структуры", - заявил А.Лукашенко.