Нефть стабильна после скачка накануне на новостях из Ирака, цена Brent - на уровне $57,83 за баррель

Цены на нефть стабильны во вторник после существенного скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 выросла на $0,01 (0,02%) - до $57,83 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,65 (1,14%) - до $57,82 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $51,79 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,42 (0,82%) - до $51,87 за баррель.

Риски сокращения поставок нефти с Ближнего Востока усилились после захвата иракскими войсками контролируемого курдами Киркука, где находятся крупные нефтяные месторождения. Согласно данным газеты Financial Times, иракская армия полностью захватила Киркук и получила контроль над месторождениями.

Конфликт между Багдадом и курдами существенно обострился в прошлом месяце после проведения в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за независимость Иракского Курдистана.

"Очевидно, что нефтяной рынок сейчас находится в тисках геополитических рисков", - отмечают аналитики Commerzbank.

В результате конфликта в Киркуке были прекращены операции по добыче нефти общим объемом 275 тыс. баррелей в сутки на двух месторождениях, сообщает Bloomberg.

Тем временем, согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным в понедельник, добыча сланцевой нефти в США в ноябре увеличится на 81 тыс. б/с.