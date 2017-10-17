Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $58 за баррель

Цены на нефть стабильны во вторник после существенного скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 выросла на $0,20 (0,35%) - до $58,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,27%) - до $52,01 за баррель.

Как сообщалось, из-за вооруженных столкновений в иракской провинции Киркук была приостановлена добыча на двух месторождениях в совокупном объеме 275 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты отмечают, что эта цифра не является значительной в мировом масштабе, однако опасения по поводу того, что конфликт может затянуться, поддерживают цены на нефть марки Brent на уровне, близком к $58 за баррель.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль отметил в интервью агентству Bloomberg, что до определенного времени ситуация в Киркуке не окажет серьезного влияния на рынки, и пока слишком рано оценивать его последствия для нефтедобычи.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в США. По ожиданиям экспертов, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3 млн баррелей. Данные будут обнародованы министерством энергетики США в 17:30 МСК в среду.