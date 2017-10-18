Нефть продолжает расти, Brent - выше $58,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе азиатских торгов в среду после очень незначительного подъема днем ранее.
Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов, отмечает Dow Jones.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 подорожали на $0,36 (0,62%) - до $58,24 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $0,06 (0,01%) и составляла $57,88 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в среду выросли на $0,2 (0,39%) - до $52,08 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,01 (0,02%) - до $51,88 за баррель.
Также участники рынка ждут данных о коммерческих запасах топлива в США. По ожиданиям экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, резервы на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей.
Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 18:30.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы топлива в стране на прошлой неделе рухнули на 7,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,9 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 340 тыс. баррелей.
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